Андрей Кириленко: "Будем обсуждать с клубами вопрос участия игроков в матчах сборной по ходу сезона"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил о том, что сейчас календари ФИБА и Евролиги иногда накладываются на игры сборной России. По его словам, проблема будет решаться путем переговоров с клубами.

- Естественно, будем вести переговоры с представителями ЦСКА и "Химок", которые участвуют в Евролиге, - цитирует ТАСС Кириленко. - Никто не запрещает игрокам выступать за сборные. Но в некоторых моментах календари ФИБА и Евролиги накладываются, из-за чего возникают сложности. Будем их решать путем нормальных переговоров с клубами. Проблема существует, но она не критическая и может решаться переговорами.