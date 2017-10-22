Андреа Маццон: "Проблемой стало отсутствие нашего основного центрового Клименко"

Главный тренер "Автодора" Андреа Маццон после поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от ЦСКА (66:93) посетовал на отсутствие травмированных игроков. По словам наставника, подопечные совершали типичные ошибки для новичков.

– Всегда приятно приезжать в Москву: это отличный город, и я бывал здесь много раз, руководил командами в Евролиге. Безусловно, у нас были хорошие моменты в игре, – приводит слова Маццона официальный сайт Единой лиги ВТБ. - Но в третьей четверти ЦСКА стал превосходить нас в физическом плане, начал действовать агрессивно.

У нас молодая команда, и она совершает типичные ошибки для новичков. Проблемой стало отсутствие нашего основного центрового Клименко, из-за травмы не помог Кларк. Тем не менее мы старались и вынесли много полезного из сражения с одной из лучших европейских команд. Можно сказать, что из 40 минут на протяжении 18-20 мы показывали хороший баскетбол.