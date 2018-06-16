Американский баскетболист: "Считал Россию хоккейной страной, но я ошибался"

Защитник баскетбольного "Зенита" Кайл Курич признался, что раньше считал Россию хоккейной страной. 28-летний американец в прошлом году перебрался в российский клуб из "Гран-Канарии".

– Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался, - цитируют "Известия" Курича. - У вас очень популярен футбол, и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал. После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы.