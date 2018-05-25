Алексей Швед: "Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России стараюсь смотреть"

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед в интервью "Известиям" признался, что пока не готов сказать, посетит ли матчи чемпионата мира-2018​. Он не является фанатом футбола, но матчи сборной России старается не пропускать.

– Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить?

– Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.

– Вы вообще любите смотреть футбол?

– Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.