Алексей Швед: "Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России стараюсь смотреть"

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед в интервью "Известиям" признался, что пока не готов сказать, посетит ли матчи чемпионата мира-2018. Он не является фанатом футбола, но матчи сборной России старается не пропускать.
– Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить?
– Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.
– Вы вообще любите смотреть футбол?
– Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.
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