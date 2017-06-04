Алексей Швед: "Все знают силу ЦСКА, но "Химки" тоже в финале не случайно"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы над "Зенитом" в решающем пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ (90:84) напомнил, что верил в победу в серии даже после двух стартовых поражений. В финале подмосковный клуб встретится с ЦСКА, первая игра состоится 8 июня в Москве.

- Когда мы проигрывали в серии 0-2, я вам говорил, что мы сможем отыграться. Мы это сделали, - цитирует ТАСС Шведа. - Теперь надо как следует всем отдохнуть и дать бой ЦСКА в финале, уверен, мы сможем это сделать. Все знают, как силен ЦСКА, но мы тоже не случайно в финале.