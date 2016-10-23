15:26 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Алексей Швед: "Последние два месяца ничего не делал, соскучился по игре"

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Защитник "Химок" Алексей Швед подчеркнул, что очень соскучился по игре за то время, что восстанавливался после травмы. Баскетболист сегодня принял участие в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (73:65) и стал самым результативным игроком встречи (21 очко).

- Соскучился по игре, последние два месяца почти ничего не делал, тренировался индивидуально, с мячом начал работать только неделю назад, - цитирует "Р-Спорт" Шведа. - Поэтому очень хотел сыграть, и было много эмоций.

У нас семьдесят процентов новых игроков, тяжело сразу показывать лучший баскетбол. Играли отлично, были провалы, но их было не так много. Завершили матч уверенно, доволен, что победили.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161023/1111211358.html

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