Алексей Швед: "Ничего не позволили "Зениту" в третьей четверти"

Защитник "Химок" Алексей Швед после третеьго матча полуфинала Единой лиги ВТБ против "Зенита" (97:73, 1-2) отметил, что команда готова к тому, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург. По его словам, "Химки" выиграли поединок в третеьей четверти.

- Хорошая игра получилась, намного лучше предыдущих, конечно, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Теперь готовимся вернуть серию в Питер, и мы готовы это сделать, а пятая игра – это уже кому повезет. Приятно, что в перерыве получил приз самому ценному игроку Лиги ВТБ, но мне не нужен был дополнительный стимул для игры.

Сегодня главное, что ничего не позволили сопернику в третьей четверти, довели разницу до двадцати очков, что вообще редко бывает с нашей командой. Я не заскучал в четвертой четверти сидеть на скамейке, мне было приятно, ребята играли отлично.