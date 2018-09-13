Алексей Швед: "Не было предложения из НБА, чтобы я захотел собрать вещи и поехать в США"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед в интервью "России-24" подтвердил, что этим летом интерес к нему проявляли несколько клубов из НБА. Ранее агент баскетболиста Обрад Фимич заявлял, что в услугах его клиента заинтересованы "Нью-Орлеан", "Миннесота", "Мемфис" и "Финикс".

– Были предложения из НБА, но вы отказались и решили остаться в "Химках". Почему?

– Во-первых, мне нравится в "Химках", - сказал Швед. - Это уже родное место – приятные люди, приятно работать здесь. В тоже время, не было такого предложения, чтобы я захотел собрать вещи и поехать в Америку. Были четыре-пять команд, которые интересовались. Все предложения я отклонил. Этим занимается мой агент. Лучше у него спрашивать.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас важный сезон будет. Мы хотим выступить еще лучше, чем в прошлом.

Швед уже выступал за океаном в составе "Миннесоты", "Филадельфии", "Хьюстона" и "Нью-Йорка". За "Химки" он играет с 2015 года.