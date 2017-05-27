Алексей Швед: "Мы с Моней можем всегда кричать друг на друга"

Защитник "Химок" Алексей Швед отметил, что у него нет конфликта с Сергеем Моней. Во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ "Химки" уступили "Зениту" (89:92) и проигрывают в серии 0-2. На последней минуте игры Швед получил пятый фол, потеряв мяч из-за недопонимания с Моней.

- Это не "Зенит" перестроился во второй половине, это было то, что я не хочу даже обсуждать, - цитирует "Р-Спорт" Шведа. - Если так позволяют играть "Зениту", то мы будем так же играть в третьем матче.

С Моней мы всегда можем кричать друга на друга - так было в московском "Динамо", так происходит в "Химках". Мы уже через пару минут успокоились, это игровая ситуация.

Болейте за "Химки", болейте за меня, мы будем стараться взять третий матч! И у нас есть уверенность, что еще поборемся.