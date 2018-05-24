Алексей Швед: "Мы играли все вместе, слушали тренера. Важно сохранить этот настрой"

Защитник сборной России и "Химок" Алексей Швед отметил важность победы в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ над "Локомотивом". В первой игре серии подмосковные баскетболисты выиграли со счетом 79:66.

- Главное, что мы одержали победу на выезде, неважно, с каким счетом, – цитируют Шведа "Известия". – Мы играли все вместе, слушали тренера, который выбрал отличную тактику на игру. Теперь важно сохранить этот настрой. Я никогда не загадываю вперед: самое важное – выиграть следующий матч у "Локо". Дома всегда полегче. Надеюсь, наши болельщики будут поддерживать нас так же громко, как сегодня краснодарцы болели за "Локо".