20:38 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Алексей Швед - MVP февраля февраля в Единой лиге ВТБ

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Защитник "Химок" Алексей Швед признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ, сообщается на официальном сайте лиги. Борьбу за звание ценного игрока россиянин вел с защитниками ЦСКА Нандо Де Коло и "Зенита" Стефаном Марковичем.

В феврале "Химки" одержали три победы со Шведом в составе. Россиянин лидировал среди всех игроков Лиги в феврале по очкам (28,0) и рейтингу эффективности (29,3). Кроме того защитник делал в среднем 5,3 подбора и 6,7 передачи. Подмосковный клуб занимает третье место в турнире.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/aleksej-shved-mvp-fevralya/

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