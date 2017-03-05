Алексей Швед - MVP февраля февраля в Единой лиге ВТБ

Защитник "Химок" Алексей Швед признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ, сообщается на официальном сайте лиги. Борьбу за звание ценного игрока россиянин вел с защитниками ЦСКА Нандо Де Коло и "Зенита" Стефаном Марковичем.

В феврале "Химки" одержали три победы со Шведом в составе. Россиянин лидировал среди всех игроков Лиги в феврале по очкам (28,0) и рейтингу эффективности (29,3). Кроме того защитник делал в среднем 5,3 подбора и 6,7 передачи. Подмосковный клуб занимает третье место в турнире.