Алексей Швед: "Химки" выполнили задачу на сезон - сохранили прописку в Евролиге"

Защитник "Химок" Алексей Швед после завершения "Финала четырех" Единой лиги ВТБ отметил, что его устраивает формат проведения турнира. Подмосковная команда завершила сезон второй, уступив в финале ЦСКА со счетом (84:95).

– Организация "Финала четырех" показывает, что Лига ищет варианты для развития, – приводят "Известия" слова Шведа. – Мне лично без разницы, каким он будет: "Финал четырех" или же полноценный плей-офф. Мы выходим играть и побеждать, но не всегда получается. Сегодня был не наш день, но все-таки мы выполнили главную цель на сезон – сохранили прописку в Евролиге. Теперь хочется просто отдохнуть, это был тяжелейший год.