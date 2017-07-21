Алексей Саврасенко: "Локомотив" ждет, что Рэглэнд станет лидером"

Генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко высоко оценил игровые функции новичка команды Джо Рэглэнда. По его словам, клуб ожидает, что 28-летний американец станет одним из лидеров.

Ранее сообщалось, что Рэглэнд подписал с красно-зелеными соглашение, которое рассчитано на два года.

- Джо Рэглэнд - креативный игрок, способный играть эффективно на обеих сторонах площадки, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Саврасенко. - Мы ждем, что он сможет прогрессировать вместе с командой и станет одним из лидеров в новом сезоне.

Рэглэнд стал игроком "Локомотива"