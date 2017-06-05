Алексей Саврасенко: "Локомотив" будет набирать команду уровня Евролиги"

Генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко отметил, что клуб сохранит главного тренера Сашу Обрадовича и планирует усилиться перед новым сезоном. В Единой лиге ВТБ-2016/17 краснодарцы добрались до полуфинала и уступили ЦСКА (0-3).

- Сезон был не очень простым, - цитирует kuban24.tv Саврасенко. - Вы знаете, что в начале сезона у нас поменялся тренер. Скажем так, было достаточно времени, чтобы игроки адаптировались к Саше Обрадовичу. Считаю, что концовку мы сыграли неплохо, плей-офф. Обыграли УНИКС, очень хорошо боролись с ЦСКА, на равных. Ребята старались, выкладывались каждый матч. Были проблемы. Травмировался у нас Кевин Джонс, американский игрок, но очень здорово заменил его Гриша Шуховцов. Поэтому наши ребята – молодцы. Несмотря на то, что были проблемы, они объединились, сыграли в каждом матче. Конечно, болельщики поддерживали.

С Сашей в ближайшие два года мы будем работать вместе. Будет очень много новых игроков. Очень много. Поэтому прошу болельщиков набраться терпения. В начале сезона все увидят, что ситуация поменяется в лучшую сторону.

Сейчас мы работаем, уже начали работать. Все лето будем смотреть новых игроков, хороших легионеров, будем набирать команду уровня Евролиги.

Бюджет точно не упадет, на 100 процентов, потому что наш официальный партнер, главный спонсор – это "Российские железные дороги", которые из года в год нас поддерживают, финансируют. Отдельное им большое спасибо. Мы будем ставить перед собой самые максимальные задачи.