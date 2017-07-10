Алексей Саврасенко: "Лэйси - отличное приобретение. Он продолжает прогрессировать"

Генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко рад подписанию контракта с защитником Тревором Лэйси. Соглашение с 25-летним баскетболистом, который ранее играл в "Динамо Сассари", рассчитано на два года.

- Лэйси - отличное приобретение. Это игрок, который может играть на двух позициях защитника, он обладает хорошим дальним броском и продолжает прогрессировать, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Саврасенко. - На протяжении всего года мы следили за выступлениями Тревора в итальянском чемпионате, и мы рады, что смогли заполучить его в свой состав.

"Локомотив" подписал контракт с Тревором Лэйси