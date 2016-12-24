Александр Карпухин: "Приятно вернуться в команду, за которую играл пять лет"

Новичок "Автодора" Александр Карпухин признался, что рад вернуться в команду, за которую играл на старте карьеры. На этой неделе 26-летний защитник расторг контракт с УНИКСом и подписал соглашение до конца сезона с саратовским клубом.

- Рад подписанию контракта с "Автодором", - цитирует пресс-служба клуба Карпухина. - Приятно вернуться в команду, цвета которой защищал на протяжении пяти лет, в хорошо знакомый город, где прошел период моего взросления. Саратов стал для меня уже как родной. Здесь осталось много хороших друзей и знакомых. Очень хочу помочь "Автодору" выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов.