18:03 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Александр Карпухин: "Хотелось бы иметь больше игровой практики, чем в УНИКСе"

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Защитник Александр Карпухин отметил, что расстался с УНИКСом, так как хотел бы получать больше игровой практики. Казанский клуб сообщил об уходе Карпухина в четверг. В нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ он сыграл в 6 матчах, в которых в среднем проводил на площадке около 9 минут и набирал по 4,5 очка.

- Я благодарен УНИКСу за то время, что провел в команде, - цитирует "Р-Спорт" Карпухина. - Я получил очень полезный опыт и не имею никаких претензий к клубу. Но хотелось бы иметь больше игровой практики, чем в казанской команде. Договоренность с новым клубом уже есть, но пока не могу назвать его.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161222/1114124450.html

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