Александр Карпухин: "Хотелось бы иметь больше игровой практики, чем в УНИКСе"

Защитник Александр Карпухин отметил, что расстался с УНИКСом, так как хотел бы получать больше игровой практики. Казанский клуб сообщил об уходе Карпухина в четверг. В нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ он сыграл в 6 матчах, в которых в среднем проводил на площадке около 9 минут и набирал по 4,5 очка.

- Я благодарен УНИКСу за то время, что провел в команде, - цитирует "Р-Спорт" Карпухина. - Я получил очень полезный опыт и не имею никаких претензий к клубу. Но хотелось бы иметь больше игровой практики, чем в казанской команде. Договоренность с новым клубом уже есть, но пока не могу назвать его.