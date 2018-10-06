Александр Хоменко: "Сильно волновался перед матчем с "Енисеем", в зале было холодно"

Защитник ЦСКА Александр Хоменко после победы над "Енисеем"​ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (91:66) поблагодарил тренера за доверие. Также он признался, что сильно волновался.

- Рад, что вышел сегодня на площадку, - цитирует пресс-служба клуба Хоменко. - Я уже три года прохожу предсезонку и тренируюсь с основной командой, и для меня очень важно заниматься с такими мастерами как Де Коло, Родригес, с другими. Два года назад играл в Красноярске с ЦСКА-2, а сегодня отметился в основной команде, спасибо тренеру. Сильно волновался, в зале было холодно, но когда тренер выпустил, адреналин помог. Приятно, что успел набрать очки, не дал забить сопернику.