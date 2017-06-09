Александр Башминов: "Цель Мазурса – вывести "Парму" в плей-офф Единой лиги"

Генеральный директор "Пармы" Александр Башминов обозначил цели, которые стоят перед командой на следующий сезон. Также он выразил уверенность в успехе пермяков под руководством нового главного тренера Николайса Мазурса.

– Мы рассматривали большое количество претендентов на пост главного тренера, но именно Николай обладает максимальным набором качеств и соответствует критериям, исходя из которых был сделан выбор, – цитирует пресс-служба "Пармы" Башминова. – Наш главный тренер, уверен, сможет в полной мере раскрыть потенциал как каждого игрока, так и команды в целом и достичь поставленных целей. Перед главным тренером поставлена основная задача – сформировать команду, которая по итогам сезона будет играть в плей-офф Единой лиги ВТБ.