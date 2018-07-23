Алек Питерс перешел в ЦСКА

Форвард Алек Питерс продолжит карьеру в ЦСКА. 23-летний баскетболист подписал контракт сроком на один год.

Питерс был выбран на драфте НБА-2017 "Финиксом" под общим 54-м номером. В прошлом сезоне форвард выступал в "Финиксе" и "Северной Аризоне". В НБА он отыграл 20 матчей, набирая в среднем 4,1 очка, делая 1,9 подбора и 0,6 передачи за 11,3 минуты.

В апрельском матче с "Далласом" Питерс установил рекорд "Санс" по трехочковым для новичка (8) и набрал 36 очков.

- Восхищен возможности стать частью такого престижного и известного клуба как московский ЦСКА, - сказал Питерс. - Хочу поблагодарить за доверие тренерский штаб и менеджмент, которые знают, что я умею, и считают, что мой стиль игры подойдет команде. Знаю, что прихожу в первоклассную организацию и постараюсь помочь выиграть титул чемпионов Евролиги.