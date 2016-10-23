Алар Варрак: "Ключевую роль в поражении "Калева" сыграли потери и плохая реализация"

Главный тренер "Калева" Алар Варрак выразил разочарование поражением от "Цмоки-Минска" (81:88 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ. По его словам, команда допускала слишком много ошибок.

– Нелегко давать комментарии после такой игры, в которой ты уступил в овертайме, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Варрака. – Потери, нереализованные трехочковые, низкий процент попаданий – все это сыграло ключевую роль.