Агент: Семен Антонов останется в ЦСКА

Форвард ЦСКА Семен Антонов останется в команде на следующий год, сообщил агент игрока Максим Шарифьянов.

По словам представителя спортсмена, подобное развитие событий не стало для него неожиданностью.

– В ходе прошлого сезона в ЦСКА Семен доказал, что он является важной единицей в системе клуба, – цитирую агента "Известия". – Так что для нас это было вполне ожидаемо.

В минувшем сезоне 29-летний баскетболист демонстрировал средние показатели 6,3 очка, 1,9 подбора, 2,5 передачи, 0,7 передачи в 28 матчах Единой лиги ВТБ и 4,2 очка, 2,1 подбора, 0,6 передачи в среднем в 34 матчах Евролиги.