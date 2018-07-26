Агент назвал причины перехода Фриздона в "Локомотив"

Агент защитника Виталия Фридзона Вадим Михалевский сказал, что в прошлом сезоне его клиент получал мало игрового времени в ЦСКА. По его словам, этот факт, а также недоверие со стороны главного тренера армейцев Димитриса Итудиса привели к тому, что 32-летний баскетболист решил продолжить карьеру в "Локомотиве".

– Виталий получал мало игрового времени и не пользовался доверием Димитриса Итудиса. Поэтому сейчас самое время сменить обстановку, – цитируют "Известия" Михалевского. – Хотелось бы выразить благодарность Андрею Ватутину за понимание ситуации и решение этого вопроса. В контракте Фридзона была опция прекращения договора со стороны столичного клуба, а у нас такой возможности не было. Но президент ЦСКА пошел нам навстречу и отпустил баскетболиста в "Локо". Уверен, расставание с армейцами пойдет моему клиенту на пользу.

У нас есть уверенность, что переход в "Локомотив" станет новым этапом в карьере Виталия. Он по-прежнему способен играть на самом высоком уровне и приносить много пользы команде. Надеюсь, Виталий поможет своему новому клубу справиться с поставленными на сезон задачами и вернуться в Евролигу.

Фридзон выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. За это время он стал чемпионом Евролиги, а также по 5 раз выиграл чемпионат России и Единую лигу ВТБ.