10:48 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Аарон Уайт покинул "Зенит"

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Форвард Аарон Уайт покинул "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. 24-летний игрок выступал за петербургский клуб с 2016 года, провел за команду 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 9,3 очка, делая по 6,6 подбора за матч.

"Зенит" благодарит игрока за профессионализм и желает дальнейших успехов карьере", – говорится в сообщении на сайте.

В минувшем сезоне "Зенит" добрался до полуфинала Единой лиги и уступил "Химкам" со счетом 2-3 в серии.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/06/13/aaron-uayt-pokidaet-zenit/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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juventus1978

i peresol v Zalgiris :) na pavysenije pasol :)

11:31

serenky25

Малярии очень хреновая болезнь. Полностью не лечиться. Надо разрешить конечно лекарство от астмы. В норвегии все астматики. А мельдоний ненадо...пусть мучается дальше.

09:15