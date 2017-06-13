Форвард Аарон Уайт покинул "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. 24-летний игрок выступал за петербургский клуб с 2016 года, провел за команду 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 9,3 очка, делая по 6,6 подбора за матч.

"Зенит" благодарит игрока за профессионализм и желает дальнейших успехов карьере", – говорится в сообщении на сайте.

В минувшем сезоне "Зенит" добрался до полуфинала Единой лиги и уступил "Химкам" со счетом 2-3 в серии.