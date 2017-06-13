Форвард Аарон Уайт покинул "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. 24-летний игрок выступал за петербургский клуб с 2016 года, провел за команду 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая по 9,3 очка, делая по 6,6 подбора за матч.
"Зенит" благодарит игрока за профессионализм и желает дальнейших успехов карьере", – говорится в сообщении на сайте.
В минувшем сезоне "Зенит" добрался до полуфинала Единой лиги и уступил "Химкам" со счетом 2-3 в серии.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/06/13/aaron-uayt-pokidaet-zenit/
juventus1978
i peresol v Zalgiris :) na pavysenije pasol :)
11:31
serenky25
Малярии очень хреновая болезнь. Полностью не лечиться. Надо разрешить конечно лекарство от астмы. В норвегии все астматики. А мельдоний ненадо...пусть мучается дальше.
09:15