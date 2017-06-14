Аарон Джексон: "Подпишу контракт с тем клубом, который проявит наибольший интерес"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон отметил, что летом покинет команду. У игрока, который выступает за армейцев с 2012 года, после этого сезона заканчивается контракт с клубом.

- Я провел в ЦСКА пять отличных лет, это было увлекательное путешествие, - приводит "Р-Спорт" слова Джексона. - Я благодарен каждому, с кем работал бок о бок эти годы. Сейчас я подпишу контракт с тем клубом, который проявит наибольший интерес, я хочу играть там, где больше всего хотят меня видеть. Безусловно, это должна быть команда Евролиги.