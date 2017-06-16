Аарон Джексон: "Нельзя описать словами, сколько любви к ЦСКА накопилось в моем сердце"

Бывший защитник ЦСКА Аарон Джексон поблагодарил клуб за время, проведенное вместе. Защитник выступал за армейцев с 2012 года, но сторонами было принято решение не продлевать контракт.

- Хочу сказать спасибо всему менеджменту и работникам ЦСКА за то, что мне дали возможность выигрывать титулы для клуба, - цитирует пресс-служба клуба Джексона. - Нельзя описать словами, сколько любви накопилось в моем сердце за пять лет здесь. Также хочу поблагодарить болельщиков и всех, кто нас поддерживал, за то, что проявили терпение, пока я рос как игрок у них на глазах.