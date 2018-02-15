49 очков Еловаца помогли "Нижнему Новгороду" в овертайме одолеть "Калев"

"Калев" на своей площадке уступил в овертайме "Нижнему Новгороду" (97:103 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Стеван Еловац. За 41 минуту на паркете серб набрал 49 очков, прибавив к этому 15 подборов.

Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице регулярки. "Калев" с четырьмя победами за сезон идет предпоследним, опережая лишь "Енисей".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Нижний Новгород" – 97:103 ОТ (16:17, 18:25, 27:19, 23:23, 13:19)

К: Бриско (21), Миркович (17), Сокк (13).

Н: Еловац (49 + 15 подборов), Стребков (17), Веремеенко (13 + 8 подборов), Одум (10 + 7 передач).