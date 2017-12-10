34 очка Шведа помогли "Химкам" обыграть в овертайме "Нижний Новгород"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" на своей площадке в овертайме одолели "Нижний Новгород" – 90:87. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал защитник хозяев Алексей Швед. На два балла меньше у форварда нижегородцев Стевана Еловаца.

Для подмосковной команды победа стала пятой (и первой, добытой в овертайме) в 8 играх сезона. "Химки" занимают пятое место в турнирной таблице регулярки. "Нижний" идет девятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Нижний Новгород" – 90:87 ОТ (22:13, 19:29, 17:16, 19:19, 13:10)

Х: Швед (34), Томас (15 + 8 подборов), Андерсон (14 + 8 подборов), Вяльцев (11).

Н: Еловац (32 + 11 подборов), Стребков (13 + 8 передач), Вернемеенко (11), Комолов (11), Узинский (10).