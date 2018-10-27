30 очков Бьюфорда помогли "Автодору" победить "Калев"

"Автодор" обыграл "Калев" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком стал Перрин Бьюфорд, набравший в составе сартовцев 30 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" - "Локомотив" (Краснодар) - 75:88 (25:26, 16:23, 16:20, 18:19)

Н: Стребков (14), Попов (13), Астапкович (11), Бабурин (11).

Л: Уайтхед (23), Кулагин (14), Райт (10).

"Калев" (Таллин) - "Автодор" (Саратов) - 102:113 (20:25, 18:20, 28:30, 36:38)

К: Альмейда (21), Миркович (21), Йоесаар (20), Салаш (11), Китсинг (10).

А: Бьюфорд (30), Голден (24 + 11 подборов), Забелин (18), Маклин (16), Мур (14).