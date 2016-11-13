28 очков Тулсона помогли "Зениту" победить "Нижний Новгород"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке нанес поражение "Нижнему Новгороду" – 101:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 28 очков. На балл меньше – у Кайла Лэндри, выходившего со скамейки. Столько же в активе форварда нижегородцев Сиима Вене.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Нижний Новгород" – 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18)

З: Тулсон (28), Лэндри (27), Уайт (13).

Н: Вене (27), Кейн (22 + 7 передач), Попов (16).