21:54 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

28 очков Тулсона помогли "Зениту" победить "Нижний Новгород"

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке нанес поражение "Нижнему Новгороду" – 101:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 28 очков. На балл меньше – у Кайла Лэндри, выходившего со скамейки. Столько же в активе форварда нижегородцев Сиима Вене.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Нижний Новгород" – 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18)

З: Тулсон (28), Лэндри (27), Уайт (13).

Н: Вене (27), Кейн (22 + 7 передач), Попов (16).

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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