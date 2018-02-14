26 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть "Локомотив"

ЦСКА обыграл в гостях "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 78:75. Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков.

Армейцы одержали 14-ю победу в 16 встречах. "Локомотив" потерпел третье поражение.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) - ЦСКА - 75:78 (20:18, 21:18, 11:21, 23:21)

Л: Коллинс (20), Лэйси (16), Кулагин (13).

Ц: Клайберн (26), де Коло (17), Хиггинс (8), Курбанов (8).

14 февраля. Краснодар. "Баскет-холл".