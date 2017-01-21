24 очка Тулсона помогли "Зениту" победить "Астану"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги КХЛ "Зенит" на выезде нанес поражение "Астане" – 105:82. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Райан Тулсон, набравший 24 очка. 16 баллами отметился Сергей Карасев. Сине-бело-голубые идут четвертыми в таблице регулярки. "Астана" занимает седьмое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 82:105 (17:25, 22:33, 23:24, 20:23)

А: Лоури (22), Одом (18 + 7 подборов), Крубалли (13).

З: Тулсон (24), Тимма (21), Карасев (16), Лэндри (14).