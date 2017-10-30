24 очка Шведа помогли "Химкам" спастись в матче с "Астаной", ЦСКА обыграл ВЭФ

ЦСКА обыграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 94:69. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Кори Хиггинс, набравший 17 очков.

В еще одном поединке "Химки" одержали победу над "Астаной" - 72:71. Добиться положительного результата подмосковная команда смогла на последней мниуте игры. Самым результативным стал защитник Алексей Швед, на счету которого 24 очка.

Отметим, для ЦСКА и "Химок" эти победы стали четвертыми со старта сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - ВЭФ (Рига) - 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16)

Ц: Хиггинс (17), Клайберн (13), Воронцевич (10).

В: Перез (16), Мейерис (11), Ате (10).

Химки - Астана - 72:71 (26:17, 12:19, 11:13, 23:22)

Х: Швед (24), Андерсон (12), Дженкинс (10).

А: Клеммонс (16), Картер (14), Каселакис (12).