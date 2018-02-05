24 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть "Химки"

ЦСКА обыграл "Химки" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 90:71. Самым результативным игроком стал защитник армейцев Нандо де Коло с 24 очками. В составе гостей 18 очков набрал Алексей Швед.

Отметим, что ЦСКА одержал 12-ю победу в 14-и матчах. "Химки" потерпели шестое поражение.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - Химки - 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18)

Ц: де Коло (24), Воронцевич (17), Хиггинс (13), Курбанов (11).

Х: Швед (18), Маркович (10), Гилл (10).