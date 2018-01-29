21 очко Шведа помогло "Химкам" обыграть "Автодор"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" на своей площадке обыграли "Автодор" – 88:75. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 21 очко. Для подмосковной команды эта победа стала седьмой в 12 встречах.

"Химки" занимают пятое место в таблице регулярки. "Автодор" с шестью поражениями идет шестым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Автодор" (Саратов) – 88:75 (26:20, 18:25, 19:23, 25:7)

Х: Швед (21), Гилл (14 + 9 подборов), Дженкинс (12), Томас (11 + 8 подборов), Маркович (11).

А: Маккисик (16), Робинсон (13 + 7 передач), Клименко (11 + 10 подборов).