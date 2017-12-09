20 очков Карасева помогли "Зениту" победить "Автодор"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Автодор" на своей площадке уступил "Зениту" – 92:107. 20 очками отметился форвард гостей Сергей Карасев, на два балла больше – у его одноклубника Кайла Курича. У хозяев 22 очка набрал Брэнден Фрэйзер.

Сине-бело-голубые с семью победами в восьми играх идут третьими в таблице регулярки. "Автодор" с четырьмя поражениями занимает шестую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 92:107 (25:33, 28:23, 25:31, 14:20)

А: Фрэйзер (22), Кларк (19 + 8 подборов), Клименко (15), Робинсон (12).

З: Курич (22), Карасев (20), Гордон (20), Харпер (19 + 8 передач).