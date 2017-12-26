19 очков Шведа помогли "Химкам" разгромить "Енисей"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" на своей площадке разгромили "Енисей" – 92:62. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков. Одного очка до дабл-дабла не хватило его одноклубнику Малколму Томасу.

Химчане одержали шестую победу в девяти матчах и идут пятыми в таблице регулярки. "Енисей" с шестью поражениями в восьми играх занимает девятую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Енисей" (Красноярск) – 92:62 (20:11, 26:16, 26:21, 20:14)

Х: Швед (19), Ханикатт (18), Андерсон (13), Моня (10), Томас (9 + 10 подборов).

Е: Март. Майерс (12), Дауделл (10).