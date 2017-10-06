14 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть "Енисей"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над "Енисеем" – 87:72.
Самым результативным игроком этой встречи стал защитник Кори Хиггинс, набравший 14 очков. В составе красноярцев такой же результат продемонстрировал Денис Захаров.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Енисей (Красноярск) – ЦСКА – 72:87 (11:22, 14:31, 24:23, 23:11)
Е: Захаров (14), Браймо (12), Хиллиард (11).
Ц: Хиггинс (14), Фридзон (13), Хантер (12), де Коло (11).
diskmen
В 4 периоде задурковали,а так выиграли очень легко.
18:05