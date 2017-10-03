Юлия Аникеева: "Никаких хищений в РФБ не было, и никаких доказательств нет"

Бывшая глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлия Аникеева в ходе судебного заседания заявила, что всегда работала честно и никаких хищений в организации не было. Аникеева обвиняется в хищении 44 миллионов рублей из средств федерации. Во вторник во время заседания в Чертановском суде Москвы ей было предоставлено последнее слово перед вынесением приговора, который будет оглашен 23 октября.

– Я работала много, работала честно. Так же честно вместе со мной работали Дмитрий Домани и Михаил Кочарян, – цитирует "Р-Спорт" Аникееву. – Никаких хищений в федерации не было, и никаких доказательств, представленных следствием по поводу хищений, нет. Свидетели обвинения и свидетели защиты во время процесса подтвердили, что этих хищений не было.

Я прошу суд о справедливости в принятии решения, потому что это последняя инстанция. Как говорит президент России: пока решения суда нет, вина человека не доказана. Я очень надеюсь на справедливое решение.

Кириленко попытался сначала сформировать в прессе мнение, что Аникеева якобы совершала какие-то хищения, а затем в прессе мы многократно слышали и читали, что была проведена одна аудиторская проверка, две проверки. Размер долгов и хищений все время варьировался: 300, 200, 120 миллионов.

В процессе всех следственных действий и последующем ознакомлении с материалами дела мы, к сожалению, не обнаружили аудиторской проверки, на которую так активно и громко ссылался новый президент федерации. Также в процессе судебного следствия свидетели обвинения сообщили нам, что тогда аудиторской проверки и не было.