Ян Вуюкас покинул "Локомотив-Кубань"

Центровой Ян Вуюкас покидает "Локомотив-Кубань", сообщает официальный сайт клуба. 32-летний игрок провел в команде один сезон.

– Большое спасибо "Локомотиву" – моим партнерам, организации и болельщикам за последний год, – приводит официальный сайт клуба слова Вуюкаса. – Это был хороший опыт. Желаю самых ярких мгновений для всей "красно-зеленой" семьи в следующем сезоне!

В минувшем сезоне Еврокубка грек в среднем набирал 8,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,4 "ассиста", а в Единой лиге ВТБ он записывал на свой счет 10,2 очка и 4,2 подбора за 19 минут игрового времени.