Владимир Штам ушел из московского "Динамо" по семейным обстоятельствам

Бывший главный тренер московского "Динамо" Владимир Штам оставил свою должность по семейным обстоятельствам. В среду бело-голубые утвердили на посту наставника женской команды Андрея Долопчи, ранее ассистировавшего Штаму.

- Я обратился к президенту и руководству клуба с просьбой по семейным обстоятельствам дать мне возможность на некоторое время прервать работу в баскетболе, - цитирует "Р-Спорт" Штама. - Я получил на это согласие, поэтому сейчас я передаю дела и приблизительно в конце декабря – начале января прерву свою работу в клубе на неопределенный срок.