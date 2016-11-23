19:28 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Владимир Штам ушел из московского "Динамо" по семейным обстоятельствам

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Владимир Штам оставил свою должность по семейным обстоятельствам. В среду бело-голубые утвердили на посту наставника женской команды Андрея Долопчи, ранее ассистировавшего Штаму.

- Я обратился к президенту и руководству клуба с просьбой по семейным обстоятельствам дать мне возможность на некоторое время прервать работу в баскетболе, - цитирует "Р-Спорт" Штама. - Я получил на это согласие, поэтому сейчас я передаю дела и приблизительно в конце декабря – начале января прерву свою работу в клубе на неопределенный срок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161123/1112654183.html

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