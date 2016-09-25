22:57 25 сентября | БАСКЕТБОЛ — Россия

Виталий Фридзон: "ЦСКА было важно победить в Кубке Гомельского"

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Защитник ЦСКА Виталий Фридзон подчеркнул, что армейцы серьезно готовились к Кубку Гомельского. По его словам, красно-синим было очень важно одержать победу в этом турнире. В финале ЦСКА одержал победу над "Маккаби" (95:73).

– Этот турнир важен для ЦСКА, и мы очень серьезно настраивались на него, – приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. – У нас была неделя на подготовку к этим играм, были тяжелые тренировки. Мы сыграли хорошо. Сегодня в финале показали очень хорошую игру в защите и нападении. Да, были моменты, но это нормальная ситуация для предсезонной подготовки. Мы последнее время не очень хорошо начинали игры, а сегодня начали здорово, играли очень агрессивно, и сразу стало все получаться в нападении.

Тренировки в предсезонку проходят не зря. Я начал ее, наверное, раньше всех – еще в сборной. Чувствую себя хорошо, состояние моего локтя с каждым днем улучшается, он мне не мешает. Благодарен партнерам, они видели, что у меня "пошло", и начали играть на меня. А я попал свои броски, которые и должен был попадать. Если не будешь попадать, играть на тебя не будут.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20160925/1097366594.html

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