Ватутин, Хряпа и Корстин вошли в состав исполкома РФБ

Стал известен состав исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ). В состав исполнительного комитета вошли Светлана Абросимова, Сергей Богуславский, Антон Бесфамильный, Андрей Ватутин, Наталья Галкина, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Андрей Кириленко (президент), Сергей Коновалов, Илона Корстин, Светлана Кузнецова, Александр Новожилов, Максим Рябков, Виктор Семенов и Виктор Хряпа, сообщает официальный сайт РФБ.

Напомним, что ранее президент РФБ Андрей Кириленко был переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на отчетно-выборной конференции РФБ в Санкт-Петербурге. Кириленко являлся единственным кандидатом на выборах. За его переизбрание было отдано 107 голосов, против – один.