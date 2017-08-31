Василий Мартынов стал игроком "Нижнего Новгорода"

"Нижний Новгород" подписал контракт с разыгрывающим Василием Мартыновым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три года. Баскетболист находился в клубе на просмотре. Он будет выступать под 1-м номером.

Прошлый сезон Мартынов провел в "Химках-Подмосковье" и "Химках-2". В Суперлиге он принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 7,8 очка, делая 3,0 подбора, 2,8 передачи и 1,0 перехвата.



– Как убедил тренера оставить меня в команде? Зоран Лукич любит работяг, игроков, которые много трудятся и выкладываются в каждом моменте, поэтому старался показывать свой максимум на тренировках, – сказал Мартынов. – Я очень рад, что получил шанс в "Нижнем". Здесь уделяют много внимания развитию молодых и отлично относятся к русским игрокам. Лучшее места для профессионального роста придумать сложно.