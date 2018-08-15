Вадеева может перейти в УГМК

Центровая сборной России Мария Вадеева может перебраться из "Лос-Анджелес Спаркс" в УГМК​. Россиянка отказалась продлевать контракт с курским "Динамо". По информации источника "Известий", знакомого с ходом переговоров, 20-летняя баскетболистка с высокой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском клубе, за который будет играть с сентября по май.

– Когда у Марии закончится сезон в "Спаркс", она будет принимать решение относительно продолжения карьеры в Европе, – отметил генеральный директор уральского клуба Максим Рябков. – Любой игрок, покидающий Россию на летнюю паузу, в юридическом поле ФИБА становится баскетболистом клуба WNBA. Интересна ли нам Вадеева? Да, но пока рано что-то обсуждать, давайте вернемся к этой теме чуть позже.