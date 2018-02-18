УНИКС поздравил Кириленко с днем рождения

УНИКС поздравил президента РФБ Андрея Кириленко с днем рождения. Сегодня бывшему игроку ЦСКА, "Юты" и сборной России исполнилось 37 лет. Кириленко является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и чемпионом Европы 2007 года.

- Сегодня празднует день рождения президент РФБ Андрей Геннадьевич Кириленко. БК УНИКС поздравляет талантливого баскетболиста и успешного спортивного функционера с личным праздником, - говорится в сообщении.