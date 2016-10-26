УНИКС подпишет двух новичков в связи с травмами ведущих игроков

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что клуб намерен укрепить состав в связи с травмами ведущих игроков. Напомним, во вчерашнем матче Евролиги с "Дарюшафакой" (87:94) защитник Антон Понкрашов получил серьезное повреждение мениска и связок колена, а ранее форвард Коти Кларк выбыл из строя из-за надрыва связок колена.

– Нам надо укрепить состав, команде нужна свежая кровь, – цитируют "Известия" Богачева. – Кларк выбыл как минимум на шесть недель, Понкрашов – на несколько месяцев. С недолеченной травмой играет Костас Каймакоглу. Поэтому мы активно ищем первый и третий номера. Уже есть наметки, и совсем скоро мы вступим в предметные переговоры. Есть проблема: нам не удается найти разыгрывающего с русским паспортом, придется брать иностранца. А еще один иностранный игрок не впишется в лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ. Вчера в составе "Дарушафаки" играло шесть американцев. У нас же на площадку выходило по четыре русских парня.