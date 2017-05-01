19:50 | БАСКЕТБОЛ — Россия

УГМК выиграл чемпионат России

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УГМК переиграл курское "Динамо" в финальной серии чемпионата России. Екатеринбургский клуб в девятый раз кряду стал чемпионом России и в 11-й раз в своей истории.

Чемпионат России

Премьер лига

Женщины

Финал

"Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург) - 82:83 (20:22, 20:19, 17:20, 25:22)

Д: Принц (21), Огвумике (18), Круз (15).

У: Таурази (33), Толивер (17), Грайнер (16).

Счет в серии: 2-3.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Всего лишь одно очко решило судьбу золота! Жаль, Курское Динамо было более достойно в этом году титула!

20:33

marksan

Все фамилии лидеров - чисто русские!

20:33