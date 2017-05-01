УГМК выиграл чемпионат России

УГМК переиграл курское "Динамо" в финальной серии чемпионата России. Екатеринбургский клуб в девятый раз кряду стал чемпионом России и в 11-й раз в своей истории.
Чемпионат России
Премьер лига
Женщины
Финал
"Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург) - 82:83 (20:22, 20:19, 17:20, 25:22)
Д: Принц (21), Огвумике (18), Круз (15).
У: Таурази (33), Толивер (17), Грайнер (16).
Счет в серии: 2-3.
Джон....Сильвер
Всего лишь одно очко решило судьбу золота! Жаль, Курское Динамо было более достойно в этом году титула!
20:33
marksan
Все фамилии лидеров - чисто русские!
20:33