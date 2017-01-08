УГМК разгромил ногинский "Спартак", "Надежда" обыграла "Казаночку"

УГМК в матче чемпионата России разгромил ногинский "Спартак" со счетом 89:41. Курское "Динамо" также с крупным счетом победило одноименный клуб из Новосибирской области - 95:51. "Надежда" в гостях обыграла "Казаночку" - 70:54.

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"Динамо" (Курск) - "Динамо" (Новосибирская область) - 95:51 (22:15, 26:10, 22:22, 25:4

УГМК (Екатеринбург) - "Спартак" (Ногинск) - 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13)

"Казаночка" (Казань) - "Надежда" (Оренбургская область) - 54:70 (11:22, 14:15, 11:14, 18:19)