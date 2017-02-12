УГМК разгромил МБА, "Спарта&К" выиграла у новосибирского "Динамо"

УГМК на выезде нанес разгромное поражение МБА в матче чемпионата России. В дрвугих встречах "Спарта&К" переиграла новосибирское "Динамо", "Енисей" уступил курскому "Динамо", а "Надежда" выиграла у "Вологды-Чевакаты".

Чемпионат России

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Регулярный сезон

МБА (Москва) - УГМК (Екатеринбург) - 63:106 (18:24, 11:24, 19:30, 15:28)

"Спарта&К" (Видное) - "Динамо" (Новосибирская область) - 69:60 (20:23, 20:14, 13:16, 16:7)

"Динамо" (Курск) - "Енисей" (Красноярский край) - 87:57 (20:13, 24:8, 21:23, 22:13)

"Надежда" (Оренбургская область) - "Вологда-Чеваката" (Вологда) - 83:79 (20:18, 16:24, 15:24, 32:13)